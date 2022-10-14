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Gazetecilik suç değildir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet

“Yalan habere” üç yıla kadar hapis cezası getiren yasa AKP ve MHP oylarıyla sessiz sedasız kabul edildi. Usta, “Korku ve baskı iklimi artacak” dedi. Özkan, “Tarih bunu yazdı” ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:37
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Gazetecilik suç değildir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet

Gazetecilik suç değildir. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet
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Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi’nin “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu düzenleyen” tartışmalı 29. maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda, “sesiz sedasız”, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP’li milletvekillerinin önceki gün “alkışlı protestosuna” sahne olan genel kurulun, tartışmalı 29. maddenin görüşmeleri sırasındaki “sessizliği” dikkat çekti. 

AKP’DEN GARİP SAVUNMA  

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “yasanın korku ve baskı iklimini daha da artıracağını” vurguladı. Artık bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG’ın enflasyon rakamlarını açıklayamayacağına dikkat çeken Usta, “ENAG yetkilileri, tutuklanacak, üç yıla kadar hapis cezası alacak. Bu bir zulüm yasasıdır” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise hazırlanan yasa maddesinin “iddialarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını” savundu. 

"SEÇİMLER İÇİN"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu / Gamze Kolcu'nun haberine göre; HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da “ortak akla” ulaşamadıklarının altını çizerek, “Anlatamıyoruz. Uluslararası sözleşmelere, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına aykırı. Bunları dinlemiyorsunuz. Siz bunu seçimler için çıkarıyorsunuz, muhalefetin sesini kesmek için çıkarıyorsunuz” diye konuştu. Oluç, yurttaşların gerçekleri konuşmaktan, “yalanları, talanları, kirliliği” ortaya dökmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek “Bazen devletlerin tarihinde, isimler ile anılan yasalar vardır. Bu yasanın çıkarılmasında çalışmış isimleri de tarihe bu bağlamda geçmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu. 

İKTİDAR SIRALARI BOŞ 

Görüşmeler sonrası 29. madde, “sessiz sedasız” AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. 29. maddenin kabulü sonrasında ise AKP ve MHP sıralarının boş kalması da dikkat çekerken, CHP’li Tuncay Özkan ise genel kurul sıralarından basın locasına dönerek, ellerini “özür diler gibi” iki yana kaldırdı. 

ÖNCE ‘SANSÜR’ SONRA CEZA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, “ceza ertelemesi ve denetimli serbestlik” gibi uygulamalar yeniden belirlenecek. Ayrıca iki yılın altındaki bazı suçlar da “ceza ertelemesi” kapsamından çıkarılacak. Suç işleyenler ise “belli bir süre hapiste” kalacak. Yeni infaz düzenlemesindeki bu ayrıntı, akıllara Dezenformasyon Yasa Teklifi’ni getirdi. Yeni infaz düzenlemesinin yasalaşıp yürürlüğe girmesi halinde 29. madde uyarınca “hakaret, halkı yanıltıcı gerçeğe aykırı bilgi sunan” kişiler de “bir gün bile olsa hapse girebilecek.” Suçun niteliğine göre de kişiler, “gerektiğinde ev hapsi ile de cezalandırılabilecek.” AKP, bu düzenlemeyle kamuoyunda oluşan “cezasızlık” algısını da yıkmayı amaçlıyor.

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erdinç
14.10.2022 09:43
Bugün meclisten geçen yasa, alenen sansür yasasıdır. İktidar, ülkenin iflasını gizlemek için muhalif sesleri kısmak, özgür düşünceyi engellemek istemektedir. Sanatçı ve aydınları ses çıkarın  
 
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