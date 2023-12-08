Gazetelerin en düşük satış fiyatı 1 Ocak 2024’te artacak. Resmi Gazete’de duyuruldu

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile gazetelerin birinci sayfasında belirtilen en düşük satış fiyatı, 1 Ocak 2024’ten itibaren yerel ve bölgesel gazeteler için 4 lira, yaygın gazeteler için 6 lira olarak belirlendi.

KAYNAK: AA
Gazetelerin en düşük satış fiyatı 1 Ocak 2024’te artacak. Resmi Gazete’de duyuruldu

"Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, gazetelerin satışına ilişkin komisyonsuz faturalar, fiili satış hesabında göz önünde bulundurulmayacak.

İNTERNET HABER SİTELERİ BİK ANALİTİK’İ KULLANACAK

Yönetmelik değişikliği ile internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’na (BİK) ait olan ve ziyaretçi trafik bilgilerini ölçen BİK Analitik’i kullanmak zorunda kalacak. BİK Analitik’in çalışmasını engelleyen veya gerekli tedbirleri almayan internet haber sitelerinin trafik verileri sıfır sayılacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.

BİK Analitik’in kullanım koşulları ve teknik ayrıntıları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve Kurum’un internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Yemek borusu kanserine aman dikkat Sağlık
Yemek borusu kanserine aman dikkat
Sarkopeniye dikkat Sağlık
Sarkopeniye dikkat
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü Dünya
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü
Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Magazin
Kraliçenin verdiği ünvanı reddetmişti. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme Spor
Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim'in mesajı çıktı. Fon davasında flaş gelişme
Karnabahar graten nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Karnabahar graten nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Yollar resmen ayrıldı