Gazetelerin en düşük satış fiyatı 1 Ocak 2024’te artacak. Resmi Gazete’de duyuruldu

"Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, gazetelerin satışına ilişkin komisyonsuz faturalar, fiili satış hesabında göz önünde bulundurulmayacak.

İNTERNET HABER SİTELERİ BİK ANALİTİK’İ KULLANACAK

Yönetmelik değişikliği ile internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’na (BİK) ait olan ve ziyaretçi trafik bilgilerini ölçen BİK Analitik’i kullanmak zorunda kalacak. BİK Analitik’in çalışmasını engelleyen veya gerekli tedbirleri almayan internet haber sitelerinin trafik verileri sıfır sayılacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.

BİK Analitik’in kullanım koşulları ve teknik ayrıntıları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve Kurum’un internet sitesi üzerinden ilan edilecek.