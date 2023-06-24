Gazi Koşusu bu sene 97.sini düzenliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusunun nerede ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu nerede koşulacak?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi için geri sayım sürüyor. Türkiye Jokey Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının en büyük koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak.

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 97'ncisi yarın İstanbul'da yapılacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak.

GAZİ KOŞUSU NEREDE SAAT KAÇTA KOŞULACAK?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSUNDA ÖDÜL NEDİR?

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 5 milyon lira ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak.