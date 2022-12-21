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Gaziantep Araban SYDV geçici işçi alacak

Gaziantep araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi, bayan proje koordinatörü, ve bayan eğitmen olarak geçici istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:46
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Gaziantep Araban SYDV geçici işçi alacak

Gaziantep Araban SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gaziantep araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi, bayan proje koordinatörü, ve bayan eğitmen olarak geçici istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAYAN EĞİTMEN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk Vatandaşı olmak

2. 25-40 yaş aralığında olmak

3. Araban İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak

4. Başka kuruluşlarla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum olmamak, kısıtlı olmamak

6. Çalışmasına engel hali bulunmamak

7. Tercihen Ehliyet sahibi olup, aktif araç kullananlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.

8. Üniversite (Lisans) mezunu olmak (Eğitim Fakültesi, Formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından mezun olmak)

9. Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

10. Sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak (Belgelendirilmesi esastır)

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir dilekçe ekinde;
Öz geçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesi 

Nüfus cüzdanı sureti

2 adet vesikalık fotoğraf

İş deneyim belgeleri

Sabıka kaydı

İkametgah

Ehliyet

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