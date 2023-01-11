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Baklava tadında galibiyet: Gaziantep'in Avrupa zaferi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Almanya ekibi HAKRO Merlins Crailsheim'i 105-87 yendi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 21:50
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Gaziantep Basketbol'dan 18 sayılık Alman zaferi

Baklava tadında galibiyet: Gaziantep'in Avrupa zaferi
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Salon: Şahinbey

Hakemler: Igor Mitrovski (Makedonya), Franko Gracin (Hırvatistan), Petar Pesic (Sırbistan)

Gaziantep Basketbol: Miller 21, Datson 26, Hammonds 8, Egbunu 9, Frankamp 15, Can Uğur Öğüt 2, Hanlan 22, Muhsin Yaşar 2, Koray Çekici, Metin Türen

HAKRO Merlins Crailsheim: Lewis 20, Stephens 8, Stuckey, Livingston 22, Midtgaard 4, Mikalauskas 4, Maxhuni 4, Bleck, Vrcic 3, Radosavljevic 11, Kindzeka 6, Baggette 5

1. Periyot: 18- 21

Devre: 42-44

3. Periyot: 72-74

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