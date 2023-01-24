Erol Bulut için son görüşme yarına kaldı

Gaziantep 27 sitesinde yer alan habere göre; Vali Davut Gül ile konuşan Erol Bulut'un bir gün süre istediği ve o zaman karşılıklı konuşarak kararını açıklayacağı öğrenildi.

Vilayette yapılan görüşmede, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün, takımın gidişatı ve şehirdeki hissiyatı dile getirdiğini bunun için de karşılıklı olarak iyi niyetli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Erol Bulut'un da düşünüp karar vermesi için bir gün süre istediği belirtildi.