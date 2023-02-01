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Vali'den özel istek. Gaziantep FK'da başkanlık çalışmaları sürüyor

Gaziantep FK'da başkanlık ve yönetim kurulu çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:03
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Gaziantep FK'da Mehmet Özmen sesleri yükseliyor

Vali'den özel istek. Gaziantep FK'da başkanlık çalışmaları sürüyor
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Yapılan Müteşebbis toplantısında başkanlık için Mehmet Özmen'in yapması, yönetiminin de Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetinin oluşturması değerlendirildi.

Vali Davut Gül ve heyettekiler Mehmet Özmen'in başkanlık yapması için ısrar etti. Özmen'de bu karar için düşünmek istediğini belirterek süre istedi.

ÖZMEN KABUL EDERSE 12 HEYET ÜYESİ YÖNETİMİ OLUŞTURACAK

Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetinin sabah toplantısında Gaziantep FK için Vali Davut Gül'ün bir öneri getirdi ve sezon sonuna kadar geçici bir yönetim oluşturulması bunun da müteşebbis heyetin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

YÖNETİM KURULUNDAKİLER AÇIKLANDI

Bunun üzerine Mehmet Özmen'in başkanlığı üstlenmesi, diğer 11 temsilcinin de Gaziantep FK yönetimini oluşturması kararlaştırıldı.

Mehmet Özmen'in düşünmek için süre istediği öğrenilirken, bu görevi üstlenirse Gaziantep FK yönetimi şu isimlerden oluşacak.

Adnan Ünverdi, Tuncay Yıldırım, Yaşar Erturhan, Hüseyin Ulutaş, Özgür Özdağlı, İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci, Abdullatif Hazır, Ercan Sayın, Nejmettin Memiş, Sezer Cihan

 

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