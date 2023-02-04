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Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik sorumlusu Erdal Güneş, "Özellikle maçın ikinci yarısında beraberliği yakalayıp, galip gelebilecek pozisyonları da yakaladık. Maalesef olmadı." dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:12
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Gaziantep FK teknik sorumlusu Erdal Güneş maç sonu konuştu

Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı
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Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkışık bir takvimden çıktıklarını belirterek, 7 günde 3. maçlarını oynadıklarını söyledi.

Bu sıkışık takvimin takım üzerinde yorgunluk açısından olumsuz etkilerinin olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Bugün buraya önce galibiyet, olmazsa beraberlik için gelmiştik. Düşündüğümüz, planladığımız birçok şeyle karşılaştık. Özellikle maçın ikinci yarısında beraberliği yakalayıp, galip gelebilecek pozisyonları da yakaladık. Maalesef olmadı. Tabii ki bu gibi yol kazaları olacaktır. Sonuçta, çok sıkışık bir takvimden çıktık. Eksiklerimiz var.

Bugün 3 sakat, 2 cezalı oyuncumuzdan yoksunduk. İyi bir kadromuz var ama kısıtlıyız. İnşallah bu mağlubiyeti bir an önce atlatıp, diğer hafta hem dinlenme hem de takımla antrenman yapma şansımız olacak. Bu bir yol kazasıydı. İznimizden sonra tekrar toparlayıp gelecek hafta daha iyi, daha istekli, daha mücadele eden bir takım göreceksiniz."

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