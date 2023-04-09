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Gaziantep-Kilis yolunda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep-Kilis yolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 1'i polis olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 09:43
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Gaziantep Kilis yolunda zincirleme kaza

Gaziantep-Kilis yolunda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre,  Gaziantep-Kilis D58 karayolu Kapcağız mevkiinde seyreden Yunus Emre Tabu yönetimindeki Ford marka 79 AB 989 plakalı otomobil, aynı seyirde devam eden polis memuru Habip Kılıç idaresindeki 34 FVB 693 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 GT 585 Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. D58 karayolunda meydana gelen kazada motosiklet ve otomobiller hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu ve motosiklet sürücüsü polis memuru Habip Kılıç hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine, 1 kişi ise Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Yunus Emre Tabu ve polis memuru Habip Kılıç’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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