Gaziantep'te 14 zehir taciri

Gaziantep'te sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te 14 zehir taciri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde sokak satıcısı olduğu belirlenen 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların adreslerindeki aramalarda ise 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar, 8 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 zehir tacirine adli kontrol verildi" ifadelerini kullandı.

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