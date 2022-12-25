Gaziantep'te hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

İHA
Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü yürüttüğü çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K.S. isimli şüpheli yakalandı.
Hırsız şüphelisi, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelinin iş yerini soyması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.