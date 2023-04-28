Gaziantep'te 33 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda toplamda 33 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te 33 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon sırasında baskın yapılan bir adreste çantalar dolusu bonzai ele geçirildi. Toplamda 33 kilo uyuşturucu bonzai maddesinin ele geçirildiği operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çantalar dolusu bonzai ele geçirildi. Toplamda ise 33 kilogram bonzai, 6 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 8 bin 90 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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