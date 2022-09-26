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85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı

Gaziantep’te yaşayan 85 yaşındaki Keteyün Yüksel, rahminde yer alan 25 santimetrelik kitle başarılı bir ameliyatla çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:37
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Gaziantep’te 85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı

85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı
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İHA’nın haberine göre; Keteyün Yüksel, kesen rahim kaynaklı kitle sebebiyle Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği’ne başvurduğu ifade edildi.

Keteyün Yüksel, Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı tarafından detaylı biçimde muayene edildi. Tahlil ve tetkikleri gerçekleştirilen hastanın rahminde 25 santimetre olan bir kitle tespit edildi. Yüksel, Kesen’in ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, ‘’Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, 85 Yaşındaki Keteyün Yüksel Hanım’da olduğu gibi ileri yaş hastalarda engel teşkil etmemektedir. Donanımlı merkezlerde, uzman ve güvenli ellerde ileri yaş jinekolojik onkoloji hastaları sağlığına kavuşmaktadır. Hastamızın rahminde yer alan 25 santimetrelik kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı ve hastamız bugün de sağlıklı bir şekilde evine gidecek. Bundan sonraki süreçlerde hastamızın takiplerini titiz bir şekilde gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Keteyün Yüksel Kesen ise Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı’ya ekibine teşekkür etti.


 

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