Gaziantep’te damat dehşeti. 5 ölü

Kaynak: DHA
Gaziantep’te damat dehşeti. 5 ölü
Gaziantep'te Halil Çağlar adlı şahsın boşanma aşamasındaki eşi ve 2 kayınbiraderini tabancayla öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan baldızı Adile Oymak da hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece damat dehşetinde ölü sayısı 5'e çıktı.

Gaziantep'te 29 Ocak günü Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, TIR şoförlüğü yapan Halil Çağlar isimli şahıs, babaevine dönen boşanma aşamasında olduğu eşi Yüksel Çağlar ile konuşmak için evine gitti. Halil Çağlar ile eve geldiği için kendisine tepki gösteren kayınbiraderleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Çağlar, üzerindeki tabanca ile eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak ile baldızı Adile Oymak ve kızı Nimet Çağlar'ı silahla vurdu. Çağlar ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin İhbarıyla bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi.

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POLİS KONTROLÜNÜ GÖRÜNCE BAŞINA ATEŞ EDEREK İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Adile Oymak ve Nimet Çağlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Halil Çağlar ise Şanlıurfa'da polis kontrol noktasını görünce tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Adile Oymak da bugün tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece damat dehşetinde ölü sayısı 5'e çıktı.

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