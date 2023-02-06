Gaziantep'te enkaz altında kalan minik Kübra yardım bekliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından çıkarılan anne Selma Gilgil, bebeği Kübra Gilgil'in hala kurtarılamadığını belirtti. Enkazdan kurtarılmayı bekleyen bebeğin adresi şu şekilde paylaşıldı:
"Şatırhüyük Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No/11 Gaziantep/Nurdağı"
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