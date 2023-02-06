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Deprem bölgesinden kaçan ailenin korkusu kamerada. 'Allahım' diye çığlıklar attı

Malatya’da ailesi ile deprem bölgesinden kaçan bir kişi o anları görüntüledi. Görüntülere yansıyan büyük panik ve korku ise yürekleri yaktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:40
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Malatyada deprem bölgesinden kaçmaya çalışan ailenin acısı kameraya yansıdı

Deprem bölgesinden kaçan ailenin korkusu kamerada. 'Allahım' diye çığlıklar attı
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Kahramanmaraş’ta 7.6 büyüklüğünde yaşanan ikinci büyük depremin ardından yıkılan binaların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi. 

İKİNCİ DEPREM 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Malatya’da aracıyla deprem bölgesinden kaçarken yıkılan binanın dehşetini yaşayan bir aile o anları cep telefonları ile anbean görüntülendi.

Görüntülerde ailenin ‘Allahım’ diye çığlıklar atarak yolda ilerlerken ‘Köprü de yıkıldı’ diyerek durdukları görülüyor.

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emrah arslan
6.02.2023 19:43
istanbulda yaşıyorum.empati yapıyorum.deprem olduğundan beri.  
 
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