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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

Gaziantep’te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmut el Hatim (33), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:33
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Gaziantep’te evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu Mahmut el Hatim hastanede öldü

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü
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Olay, dün akşam Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil parçası satışı yapan Suriyeli Mahmut el Hatim, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yerde kalan el Hatim, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Mahmut el Hatim’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, Mahmut el Hatim’i vuran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

(Kaynak: DHA)

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