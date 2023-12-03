Gaziantep'te feci kaza. 8 yaralı

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te feci kaza. 8 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Ç. idaresindeki 46 FJ 698 plakalı Fiat marka araç ile Yusuf K. kontrolündeki 34 AV 1155 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

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Kaza sonrası iki araç da savrulurken, araçlardan biri refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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