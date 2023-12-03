Gaziantep'te feci kaza. 8 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Ç. idaresindeki 46 FJ 698 plakalı Fiat marka araç ile Yusuf K. kontrolündeki 34 AV 1155 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası iki araç da savrulurken, araçlardan biri refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.