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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:03
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari E.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen E.Y., operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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