Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari E.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen E.Y., operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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