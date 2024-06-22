Gaziantep'te hayvanat bahçesinki maymuna sigara içirdiler

Gaziantep'teki bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olay, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Bir grup ziyaretçi, maymuna sigara içirerek bu anları kahkahalarla videoya kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak büyük tepki topladı.

Videoda, ziyaretçilerin maymuna sigara uzattığı ve maymunun sigarayı alıp içmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada kahkahalar atan ziyaretçiler, durumu eğlenceli bulduklarını belli ederken, hayvanseverler ve sosyal medya kullanıcıları bu insanlık dışı davranışı şiddetle kınadı.