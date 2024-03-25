Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Nurdağı-Gaziantep karayolu 7. Kilometresinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Halil Koca (66) idaresindeki 27 ACN 009 plakalı Toyota marka otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) yönetimindeki 38 SA 172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 38 SA 172 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur Arslan ve yolcu olarak bulunan Ahmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Feci kazada yaralanan diğer araçtaki 6 kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 3'ü Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.