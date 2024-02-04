Gaziantep’te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 yaralı

Kaynak: DHA
Gaziantep’te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İslahiye-Nurdağı karayolunun 17’nci kilometresinde meydana gelen kazada, İslahiye istikametine doğru seyir halinde giden Kadir K. (58) yönetimindeki 27 AUB 455 kamyonet ile Engin G. (55) idaresindeki 27 SZ 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

gaziantepte-kamyonet-ile-hafif-ticari-arac-carpisti-3-yarali-6597-dhaphoto1.jpg

2 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Engin G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim G.(41) ve Mehmet G.(57) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

gaziantepte-kamyonet-ile-hafif-ticari-arac-carpisti-3-yarali-6597-dhaphoto2.jpg

gaziantepte-kamyonet-ile-hafif-ticari-arac-carpisti-3-yarali-6597-dhaphoto3.jpg

gaziantepte-kamyonet-ile-hafif-ticari-arac-carpisti-3-yarali-6597-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın Gündem
İstanbul’da bir binanın çatısında yangın
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı Video
Yaşlılara spor desteği: Camilerde grup egzersizleri başladı
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti Spor
Galatasaray Gaziantep'e farklı yenildi. Liderlik Fenerbahçe'ye geçti
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi Video
İnanılır gibi değil! Aydın'da taksiye binen kadın hem taksiciye küfür etti hem de geçtiğimiz günlerde canice öldürülen taksi şoförü örnek gösterildi
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi Video
Güler misin ağlar mısın? Sokak röportajında 'geçinemiyorum' dedi, pahalılıktan şikayet etti. Seçimlerde 'Erdoğan'a oy verdim, pişman değilim' dedi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip! Gündem
Deprem uzmanı Prof. Dr. Taymaz’dan 'kırılmayan fay' uyarısı. 7'lik potansiyele sahip!
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor? Gündem
Alman basınından flaş iddia. Mesut Özil siyasete mi atılıyor?