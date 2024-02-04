Gaziantep’te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 yaralı

İslahiye-Nurdağı karayolunun 17’nci kilometresinde meydana gelen kazada, İslahiye istikametine doğru seyir halinde giden Kadir K. (58) yönetimindeki 27 AUB 455 kamyonet ile Engin G. (55) idaresindeki 27 SZ 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

2 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Engin G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim G.(41) ve Mehmet G.(57) ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.