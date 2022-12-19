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Köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırdı, yol kenarında çalışma yapan ekibin minibüsüne çarptı. Servisteki 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti, üç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:38
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Gaziantep'te köpeklere çarpmamak direksiyonu kırdı minibüse çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te yol çıkan köpekler, feci bir kazanın olmasına neden oldu. Gaziantep'te köpeklere çarpmamak için manevra yapan işçi servisi, yol kenarında çalışma yapan internet işçilerine ait araca çarptı. Meydana gelen feci kaza sırasında çalışma yapan ve savrulan aracın altında kalan 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sonrasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 HM 476 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, yol ortasında duran köpeklere çarpmamak için sola manevra yapınca direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarında park halinde bulunan 34 EJ 3240 plakalı internet işçilerine ait araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken arka kısımda çalışan işçiler altında kaldı.



İKİ İŞÇİ HAYATI KAYBETTİ
Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede aracın altında kalan işçilerden Şıh Mehmet Patlar'ın (38) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçiler ise yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Fatih Akar (34) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
İki işçinin öldüğü, 3 işçinin işe yaralandığı feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yoldaki köpekleri fark eden işçi servisinin sola manevra yapması ve yol kenarındaki internet işçilerine ait araca çarpma anları yer aldı. Yaşanan feci kazanın ardından aracın altında kalan işçilere yardım etme ve kurtarma çalışmaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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