Gaziantep’te motor sürücülerine ceza yağdı

Motor sürücülerine ceza yağdı
Gaziantep'te polis ekipleri, Balıklı Parkı ve çevresinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 93 motosiklet sürücüsüne toplam 187 bin 762 TL ceza kesti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, son bir hafta içinde Balıklı Parkı ve çevresinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.
Bu denetimler sonucunda, 93 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 187 bin 762 TL cezai işlem uygulandı.
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