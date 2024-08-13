Gaziantep’te motor sürücülerine ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te motor sürücülerine ceza yağdı

Gaziantep’te 93 motosiklet sürücüsüne 187 bin TL ceza geldi.

Motor sürücülerine ceza yağdı

Gaziantep'te polis ekipleri, Balıklı Parkı ve çevresinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 93 motosiklet sürücüsüne toplam 187 bin 762 TL ceza kesti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, son bir hafta içinde Balıklı Parkı ve çevresinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Bu denetimler sonucunda, 93 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 187 bin 762 TL cezai işlem uygulandı.

aw266602-04.jpg

aw266602-03.jpg

aw266602-02-1.jpg

aw266602-01.jpg

aw266602-02.jpg

İlgili Haberler
Gaziantep'te zincirleme kaza! 2 ölü 3 yaralı
Zincirleme kaza! 2 ölü 3 yaralı
Gaziantep'te 30 bin adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Gaziantep'te 30 bin adet tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu
Dev uyuşturucu operasyonu
Gaziantep’te TIR ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Gaziantep’te TIR ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
Son Haberler
Adalet bir gün herkese lazım olacak. Arabası ile adam öldüren yüzde 100 kusurlu kız tutuklanmadı. Fikirlerini söyleyen kadın tutuklandı Gündem
Adalet bir gün herkese lazım olacak. Arabası ile adam öldüren yüzde 100 kusurlu kız tutuklanmadı. Fikirlerini söyleyen kadın tutuklandı
Toprak Razgatlıoğlu rekor kırdı Spor
Toprak Razgatlıoğlu rekor kırdı
Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilk haftadan açıkladı Spor
Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilk haftadan açıkladı
Türk Kara Sularına getirdiler bırakıp kaçtılar. Yunanlılara suçüstü Gündem
Türk Kara Sularına getirdiler bırakıp kaçtılar. Yunanlılara suçüstü
Furkan Bölükbaşı’nın daha önce yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı Gündem
Furkan Bölükbaşı’nın daha önce yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı
Bursa'da pes dedirten hırsızlık Yerel Haberler
Bursa'da pes dedirten hırsızlık
Kızgın vatandaş arsasında bulunan camiyi sosyal medya hesabından satışa çıkardı Gündem
Kızgın vatandaş arsasında bulunan camiyi sosyal medya hesabından satışa çıkardı