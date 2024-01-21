Gaziantep’te otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

Gaziantep İpekyolu'nda meydan gelen kazada, edinilen bilgilere göre, 34 DNZ 49 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta sürücü ve beraberindeki 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.