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Terör propagandası yapma suçundan aranan firari yakalandı

Gaziantep'te PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:40
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Gaziantep'te PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yapan firari yakalandı

Terör propagandası yapma suçundan aranan firari yakalandı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

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