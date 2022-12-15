Terör propagandası yapma suçundan aranan firari yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli yakalandı.
Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.
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