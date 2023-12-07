Gaziantep’te sisten göz gözü görmüyor

Gaziantep’te etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te sisten göz gözü görmüyor

Gaziantep’te yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Seyir halinde olan araçla sis nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

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