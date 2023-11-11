Gaziantep’te skandal! 10 Kasım’da AFAD bozuk diye sirenleri çalmadı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında dün tüm yurtta çeşitli törenlerle anıldı. Gaziantep'teki anma töreninde ise skandal bir olay yaşandı. Bu yılki anma törenlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve her yıl 10 Kasım’da AFAD tarafından çalınan siren sesleri bazı bölgelerde duyulmadı.

Gaziantep’te skandal! 10 Kasım’da AFAD bozuk diye sirenleri çalmadı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk dün tüm yurtta çeşitli törenlerle anıldı. Gaziantep'teki anma töreninde ise tartışma yaratan bir olay yaşandı.

Gaziantep 27 gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmail Tümer, şehrin birçok bölgesinde sirenlerin çalınmadığını, bazı muhtarların kendisini arayarak dert yandığını söyledi.

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“AFAD MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜM TEKNİK ARIZA VARMIŞ”

Tümer, "AFAD müdürü ile görüştüm teknik arıza varmış önceki günlerde çalışmalar yaptıklarını ama netice vermediğini söylüyor. Ayrıca "imkanları zorladık belirli semtlere ancak verebildik" diyor. Söylediğine göre, bakım işlerini Aselsan yapıyormuş sorumlusu onlarmış" dedi. Tümer böylesine önemli bir gün için hazırlıkların aylar önce yapılması gerektiğini belirterek "maalesef büyük ihmal var. Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep'in her köşesinde sirenler çalınır, vatandaşlar da saygı duruşunda bulunurdu" diye konuştu.

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GAGİKAD’TAN TEPKİ

Bu arada Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) Başkanı Beril Özlem Leylek de şehrin dört bir yanındaki üyeleriyle temasa geçtiklerini ama hiçbirinin sirenleri duymadığını söyledi. Leylek, "anlamıyoruz böyle bir gün öncesi eğer siren sisteminde arıza varsa kontrol ettirilir ve bakımı yaptırılabilirdi. Maalesef umursamıyorlar. Üstelik bu duruma da şehirden kimse ses çıkarmıyor. Asıl Düşündürücü olan bu" şeklinde konuştu.

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10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

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SAAT 9’U 5 GEÇE BİR DAKİKA HAYAT DURUYOR

Büyük matem ve hüznün her yıl saat 9'u 5 geçe sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca durdurularak anılıyor.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA?

Siren sesi genellikle 1 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.

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