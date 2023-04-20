Sığındıkları ülkenin kurucusu Atatürk'ün heykeline saygısızlık yaptılar. Bulup sınır dışı edin bu alçakları

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’de sığınmacı sorunu her geçen gün derinleşiyor. Suça bulaşma oranları giderek artarken, Türk vatandaşları artık sokaklarda kendilerini güvende hissetmiyor.

Sığındıkları ülke olan ve kendilerine kucak açan Türkiye’nin değerlerine saygı duymayan sığınmacılar yaptıklarıyla sürekli gündeme geliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepkilere sebep oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değeri olan Atatürk’ün heykeline saygısızca hareket eden sığınmacılar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bunun üzerine Türk vatandaşları ise kendilerine yoğun tepki gösterdi.

Atatürk heykelinin üstüne çıkan 2 sığınmacının, saygısızca yaptıkları el kol hareketleri tepkilere sebep oldu.