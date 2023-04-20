Sığındıkları ülkenin kurucusu Atatürk'ün heykeline saygısızlık yaptılar. Bulup sınır dışı edin bu alçakları

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda sığınmacıların Atatürk heykeline yaptığı saygısızlık tepkilere neden oldu.

Sığındıkları ülkenin kurucusu Atatürk'ün heykeline saygısızlık yaptılar. Bulup sınır dışı edin bu alçakları

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’de sığınmacı sorunu her geçen gün derinleşiyor. Suça bulaşma oranları giderek artarken, Türk vatandaşları artık sokaklarda kendilerini güvende hissetmiyor.

Sığındıkları ülke olan ve kendilerine kucak açan Türkiye’nin değerlerine saygı duymayan sığınmacılar yaptıklarıyla sürekli gündeme geliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepkilere sebep oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değeri olan Atatürk’ün heykeline saygısızca hareket eden sığınmacılar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bunun üzerine Türk vatandaşları ise kendilerine yoğun tepki gösterdi.

Atatürk heykelinin üstüne çıkan 2 sığınmacının, saygısızca yaptıkları el kol hareketleri tepkilere sebep oldu.

screenshot-1.png

screenshot-2.png

İlgili Haberler
İYİ Parti’den sığınmacı sorununa dikkat çeken video. “AKFLIX sunar” diyerek paylaştılar
Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi. Atatürk heykeli de hasar görmemişti
Suriyeli kaçak sığınmacının itirafı: Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz
Suriyeli sığınmacı: Erdoğan'a oy vereceğim. Hamburger değil makarna yiyin
Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi Spor
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu