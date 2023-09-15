Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 295 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te son 1 ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 295 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 295 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 Ağustos-14 Eylül 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde 278 olaya müdahale edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu olaylarına ilişkin toplam 295 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları sırasında yapılan aramalarda ise 41 kilo 500 gram esrar, 72 kök kenevir bitkisi, 56 adet uyuşturucu hap, 255 gram metamfetamin, 35 gram eroin, 31 adet Kalaşnikof tüfek, 575 adet Kalaşnikof fişeği, 9 adet tabanca, bin 174 adet tabanca mermisi, 14 bin 705 paket kaçak sigara, 455 gram kaçak tütün, 19 bin 400 adet dolu makaron, 73 bin adet boş makaron, 515 adet elektronik sigara, 9 paket puro, 1 kilo 800 gram kaçak çay, 134 adet cep telefonu, 82 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 18 adet tarihi eser tabanca, 1 adet tarihi eser tüfek, 1 adet sikke, 5 adet kama/bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 295 şüpheliden 5’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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