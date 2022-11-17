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Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar

Adana'da iki kişi parkta yürüyüş yapan genci markete götürüp, zorla içki aldırdı. Gencin şikayeti üzerine zanlılar içki içerken yakalandı İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:27
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Adana'da markete bıçak tehdidi ile götürüp içki aldırdılar. Hakim de zanlıları tutukladı

Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar
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Adana'daki olay Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Parkta buluşup, yürüyüş yapan Ömer A. ile arkadaşı Mehmet Emin R.’nin arkasından iki kişi yaklaştı.

Şüphelilerden biri cebinden çıkardığı bıçakla Ömer A.’yı tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, Mehmet Emin R.’yi ise yolun karşısındaki markete götürüp, zorla içki ve kuruyemiş satın aldırıp, bölgeden ayrıldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İÇKİ İÇERKEN YAKALANDILAR

Arkadaşların ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Volkan Ö. ile Bilal Ş. olduğunu tespit etti. Eşkalleri doğrultusunda bölgede arama yapan ekipler, saatler sonra şüphelileri parkta içki içerken yakaladı. Yapılan üst aramasında Şen’in üzerinde olayda kullandığı bıçak ile gasbettiği cep telefonu ele geçirildi.

ZANLILARIN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ö. ile Bilal Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gasbettiği cep telefonu ise Ömer A.’ya teslim edildi.

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Abbas
17.11.2022 16:17
Azda olsa yine bu ülkede hakimler var  
 
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