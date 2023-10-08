Gaziantep'teki şok uygulamada 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında şok huzur-güven uygulaması yapıldı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'teki şok uygulamada 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında şok huzur-güven uygulaması yaptı.

İcra edilen uygulama ile bin 987 şahıs ve 470 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 27 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 30 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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