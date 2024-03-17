Gaziosmanpaşa sokaklarında piton paniği. Kim bu pitonseverler? Antalya ve Trabzon'da da görülmüştü

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak bir cafenin yan tarafında görülen devasa yılan cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar krem renkli yılanı sokak ortasında görünce hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerin İstanbul'dan olması detayı dikkat çekerken yılanı görenler cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Ağır ağır hareket ettiği görülen yılan görüntüsü sosyal medyada kısa sürede hızla yayılırken vatandaşların tedirginlikleri yapılan yorumlara da yansıdı.

Kullanıcılar yılan ilgili ilgili yorumlarında "Zehirli mi acaba", "İstanbul gibi bir yerde koskoca yılanın ne işi var" ve "Videonun sonunda ne oldu acaba, birini ısırdı mı?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yılanın kaydedildiği görüntülerde de vatandaşların tedirginliği yansıdı.

ANTALYA'DA DA BİR BİNADA 1.5 METRE BOYUNDA PİTON BULUNMUŞTU

Antalya’nın Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana gelen bir olayda apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarı gelmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etmişti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koymuşlardı. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilmişti..

Bir sosyal medya kullanıcısı olan genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla bir fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istemişti.

TRABZON'DA DA GÖRÜLDÜ

Trabzon'da Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, otobüs terminalinde bekleyen bir kişinin eşyalarını aramıştı.

Ekipler, bu kişinin yanındaki cam fanusta piton, kafesteyse iki kumru olduğunu görmüştü.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında el konulan piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği görevlilerince Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum’a teslim edilmişti.

KİM BESLİYOR BUNLARI?

Son zamanlarda artan 'piton besleyiciliği' tedirgin eden bir hal almaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları bu pitonları kimin beslediğini ve nasıl böyle sokaklarda görüldüğünü tartışmaya başladı.