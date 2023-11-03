Gaziosmanpaşa'da lise öğrencileri kantinde yedikleri tavuk pilavdan zehirlendi

Gaziosmanpaşa'da bulunan Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler okul kantininde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Okuldan, velilerin de yardımıyla çevre hastanelere götürülen öğrenciler, tedavi altına alındı. Öğrenciler arasından dört kişinin de, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk acil bölümünde müşahede altına alındığı, durumlarının iyi olduğu görüldü.

"KANTİNDEN TAVUKLU PİLAV YEMİŞTİM"

Öğrenci Muhammet Kerem Karakuş, "Sabah kantinden tavuk pilav yemiştim 08.30 gibi daha sonra sabah 11.00 gibi midem bulanmaya başladı, tuvalete gittim istifra ettim. Sonrasında okul çıkışı minibüsten inince tekrar yaşadım. Hastaneye geldim yine oldu, durum bu. Burada Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nden 4-5 arkadaşım var, diğerlerini bilmiyorum" dedi.

"ETTEN KOKU GELİYORDU"

Tedavisine devam edilen bir diğer öğrenci ise, "Pilav yedik, etten koku geliyordu. Derste, hocaya dedim ki çıkabilir miyim midem bulanıyor. Tuvalete gittim elimi yüzümü yıkamaya, orada biraz kustum, şuurum gitmiş bir sıra bir sağa bir sola gidiyordum. Buraya kendi imkanlarımızla geldik" ifadelerini kullandı.

"MÜDÜR YARDIMCISI ARADI"

Öğrencilerden Yasin Yege'nin velisi Neslihan Yege, "Okul müdür yardımcısı aradı, Yasin rahatsız istifra ediyor gelip alır mısınız dedi. Gittik aldık, baygın gibiydi koluna girdik getirdik. Sabah tavuk pilav yediğini söyledi. Kantinle görüşmedik, direkt o halde görünce koluna girip hastaneye getirdik." dedi.



Öte yandan, hastanede tedavi olan öğrencilerden Edanur Yenigün'ün velisi Dilek Yenigün kantin hakkında şikayetçi olacağını belirtti. Öğrencilerin tedavisine devam ediliyor.