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Gaspçı kadın silah çekti 600 bin liralık soygun yaptı

Gaziosmanpaşa'da Aynur Özbaş, müşteri gibi girdiği kuyumcuda altınları denemek için boynuna ve koluna taktıktan sonra çantasından tabancasını çıkararak kuyumcu Ömürcan Özata'ya doğrulttu. 600 bin lira değerindeki altınları alarak kaçan Özbaş polis ekiplerince yakalanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:16
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Gaziosmanpaşa'da silahını çekip kuyumcu kadın fazla kaçamadı polislerce yakalandı

Gaspçı kadın silah çekti 600 bin liralık soygun yaptı
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Gaziosmanpaşa'da silahını çeken gaspçı kadın kuyumcu soydu. Olay, Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Özbaş(26), Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuya girerek altın kolye ve bileklik baktı. Beğendiği modelleri denemek isteyen Özbaş, yaklaşık 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği taktı. Özbaş, daha sonra çantasındaki tabancayı çıkardı ve Özata'ya doğrulttu. Altınları alacağını ancak para ödemeyeceğini söyleyen Özbaş, Özataya kendisini takip etmemesi için kapıdan çıkana kadar silah doğrulttu. Önce çantadan silahı çıkardı

Sonra silahı kuyumcuya doğrultu

Kuyumcudan çıkana kadar kuyumcuyu silahla tehdit etti

Olayın ardından Özata polisi arayarak şikayetçi oldu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Özbaş olduğunu belirleyen polis, şüpheli kadını kısa sürede olayda kullandığı silah ve gasp ettiği altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan gasp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özbaş'ın altın seçtiği, seçtiği parçaları taktığı ve çıkmak üzereyken çantasından silah çıkardığı görülüyor. (DHA)

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TUN䷂
10.09.2022 13:57
ŞİMDİ YANDA UZUN ZAMAN YATAR ...FATURA ÖDEMEZ ARTIK ..))))  
 
Sedat
10.09.2022 13:23
Kuyumcularında işi çok zor. Aslında kuyumcular iş merkezi gibi toplu olanlarda hizmet vermeli güvenlikleri sağlanmalı cadde ve aralarda kuyumcu açılmasına izin verilemeli.  
 
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