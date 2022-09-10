Gaspçı kadın silah çekti 600 bin liralık soygun yaptı

Gaziosmanpaşa'da silahını çeken gaspçı kadın kuyumcu soydu. Olay, Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Özbaş(26), Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuya girerek altın kolye ve bileklik baktı. Beğendiği modelleri denemek isteyen Özbaş, yaklaşık 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği taktı. Özbaş, daha sonra çantasındaki tabancayı çıkardı ve Özata'ya doğrulttu. Altınları alacağını ancak para ödemeyeceğini söyleyen Özbaş, Özataya kendisini takip etmemesi için kapıdan çıkana kadar silah doğrulttu. Önce çantadan silahı çıkardı

Sonra silahı kuyumcuya doğrultu

Kuyumcudan çıkana kadar kuyumcuyu silahla tehdit etti

Olayın ardından Özata polisi arayarak şikayetçi oldu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Özbaş olduğunu belirleyen polis, şüpheli kadını kısa sürede olayda kullandığı silah ve gasp ettiği altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Öte yandan gasp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özbaş'ın altın seçtiği, seçtiği parçaları taktığı ve çıkmak üzereyken çantasından silah çıkardığı görülüyor. (DHA)