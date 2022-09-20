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Banka soygunu. 12 kişiyi rehin aldı

Gürcistan'ın İmereti bölgesine bağlı Kutaisi kentinde bir banka şubesine silahlı soygucu girdiği belirtildi. Soyguncu 12 kişiyi rehin aldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:17
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Gürcistan'da banka soygunu. 12 kişiyi rehin aldı. 2 milyon dolar istedi 

Banka soygunu. 12 kişiyi rehin aldı
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Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bir banka şubesine giren soyguncunun, silah tehdidiyle bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kutaisi'de Bank Of Georgia'nın şubesine giren silahlı soyguncunun 12 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bank Of Georgia'nın şubelerinden birine saldırı, terör eylemi, terör amacıyla rehin alma ve yasa dışı mühimmat kullanımı, depolanması ve taşınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, silahlı kişinin Kutaisi'de Şota Rustaveli Caddesi üzerinde bulunan Bank of Georgia'nın şubesine girerek yüklü miktarda para almak için çok sayıda kişiyi rehin aldığı ortaya çıktı."

SALDIRGANIN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Öte yandan yerel basındaki haberlerde, silahlı kişinin ateş açtığı iddia edildi.

Haberlerde saldırganın, 2 milyon dolar talep ettiği öne sürüldü. (AA)

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