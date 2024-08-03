Gaziosmanpaşa’da yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yol verme anlaşmazlığı, otomobil ve bisiklet sürücüsünün tekme tokat kavgasına dönüşerek, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Olay, Gaziosmanpaşa’nın yoğun bir caddesinde, otomobil sürücüsü ile bisiklet sürücüsünün yol verme konusunda anlaşmazlığa düşmesiyle başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki taraf da öfkesini kontrol edemeyerek tekme ve tokatlarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.