Gazze Şeridi’nde can kaybı 15 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 48 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi’ndeki hükümet tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 150'den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854’e yükseldiği bildirildi.

Saldırılarda yaralananların sayısının 36 bini aştığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 7 bin Filistinlinin enkaz altında ya da akıbetleri bilinmediği için kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 207 sağlık personeli, en az 26 sivil savunma personeli ve en az 65 gazetecinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi Refah Sınır Kapısı’nın "24 saat" açılması çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki "tüm hastanelere" çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve yardımların dağıtılması çağrısında bulunuldu.

İSRAİL İNSANİ ARA ÖNCESİ SALDIRILARINI ARTIRDI

İsrail güçlerinin, yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi. İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Şeyh Nasır Mahallesi’ni vurduğu ve en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sheikh Radwan Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda, en az 10 kişinin öldüğünü belirtildi.

İsrail ayrıca Beyt Lahya, Beyt Hanun, Han Yunus'un doğusundaki Bani Suhaila, Zeytun Mahallesi, al-Daraj Mahallesi ve al-Tufah Mahallesi’ne saldırılar düzenledi.