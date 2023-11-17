Gazze Şeridi’ndeki Endonezya Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 41 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve camilere düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hastaneler bir bir hizmet dışı kalıyor. Endonezya Hastanesi Direktörü Atef el-Kahlout bugün yaptığı açıklamada, “Daha fazla hizmet sunamıyoruz, hastalara yatak sunamıyoruz” ifadelerini kullanarak hastanenin bölümlerinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Hastanenin kapasitesinin 140 hasta kapasiteli olduğunu söyleyen Kahlout, şu anda hastanede yaklaşık 500 hastanın bulunduğunu sözlerine ekledi.

Acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hasta sayısının 45 olduğunu aktaran Kahlout, ambulanslara “Artık hastaneye yaralı getirmeyin” çağrısı yaptı.

Kahlout, hastaların başka hastanelere götürülüp götürülemeyeceği sorusuna ise, “Gazze Şehri ve kuzeydeki tüm hastaneler çalışmayı durdurdu” cevabını verdi.