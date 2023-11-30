Gazze yıkıldıktan sonra Katar'dan açıklama geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için çalışma zamanının geldiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Gazze yıkıldıktan sonra Katar'dan açıklama geldi

Al Sani, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

Konuşmasında Filistin halkının İsrail saldırıları altında yaşadığı "7 felaket haftaya" dikkati çeken Al Sani, uluslararası toplumun yapması gerekenlere değindi.

Katar Dışişleri Bakanı, "Adil ve kapsamlı bir barış için ciddi çalışma zamanı artık gelmiştir. Uluslararası hukukun, tek kriterli, ayrımcılık ve seçicilik olmaksızın taraflar arasında adil bir şekilde uygulanıyor olmasını görmek isteriz." dedi.

Uluslararası toplumun ve BMGK'nin, bu şiddet çemberinin devamına izin vermemesi konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Al Sani, şunları söyledi:

Uluslararası toplumun, İsrail işgalinin sivillere, sivil yapılara ve yardım kuruluşlarına karşı işlemiş olduğu suçlara karşı sessizliği ve çifte standartlı tutumu, insanlığın alnında bir kara leke olarak kalacaktır.

İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefli şiddet uygulamalarının başarısız olduğunu belirten Al Sani, "Filistin halkı haklarından vazgeçmeyecektir. Özellikle geleceğini belirleme ve istikrara ulaşma hakları baki kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Eski İsrail Başbakanı Barak’tan Netanyahu’ya sert eleştiriler: Hamas'ın Gazze'nin güneyinde yenilme ihtimali düşük
Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor
Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun Şifalı Bitkiler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi Dünya
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu Dünya
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız Gündem
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti. Magazin
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti.
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı Kültür Sanat
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı