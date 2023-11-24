Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, bunun günde 115 çocuğa karşılık geldiğini belirterek, "Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: AA
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de çatışmaya insani ara verilmesinin yeterli olmadığını işaret ederek acilen katliama son verilmesi için insani ateşkes gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Russell, Gazze'nin güneyinde askeri hareketliliğin arttığına dikkati çekerek bunun zaten kötü olan insani durumu korkunç bir hale getireceğini belirterek "Güney'e yönelik saldırılar engellenmeli." dedi.

BMGK'nin kabul ettiği 2712 sayılı kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Russell kararın savaşın çocuklar üzerindeki orantısız etkisine işaret ettiğine ve uygulanmasının önem taşıdığını söyledi.

BM: GAZZE'DE SAAT BAŞI 2 ANNE, HER İKİ SAATTE BİR 7 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

Burada konuşma yapan BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, "Gazze'deki kadınlar, barış için dua ettiklerini ancak barış olmayacaksa da uykularında kollarında çocuklarıyla hızlı bir şekilde ölmek için dua ettiklerini anlatıyorlar. Dünyanın herhangi bir yerinde bir annenin bu şekilde dua etmek zorunda kalması, hepimizi utandırmalı." ifadelerini kullandı.

Bahous, 7 Ekim'den önce işgal altındaki Filistin topraklarında sivil ölümlerin yüzde 67'sinin erkeklerden oluştuğunu kaydederek, durumun 7 Ekim'den sonra tersine döndüğünü, Gazze'de öldürülen 14 bin sivilin yüzde 67'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

"Bu, Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor." diyen Bahous, Gazze'de halihazırda yaklaşık 800 bin kadının yerinden edildiğini açıkladı.

"UZLAŞMA SAYESİNDE YÜZLERCE FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLMEYECEK"

Toplantıya davet edilen Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, özellikle Katar ve Mısır'a teşekkürlerini iletti.

Mansur, "Bu uzlaşma sayesinde yüzlerce Filistinli çocuk öldürülmeyecek." dedi.

Şimdi asıl amacın şiddettin tekrar başlamasını engellemek olması gerektiğini kaydeden Mansur, "Bunun, tekrar katliam başlamadan önce sadece bir ara olmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Mansur, İsrail'in Filistin halkına "ya bu topraklardan gidin ya da bu dünyadan" seçeneklerini sunduğunu belirterek, Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabalarının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Toplu göçe son, Nekbe'ye son." vurgusunu yapan Mansur, yıkım ve çaresizliğin hiçbir zaman İsrail'i daha güvenli kılmayacağına işaret etti.

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