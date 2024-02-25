Gazze'de ateşkes için görüşmeler başladı. Mısır basınından flaş iddia

Kaynak: Birgün
Gazze'de ateşkes için görüşmeler başladı. Mısır basınından flaş iddia
Mısır basını İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış sağlamak için Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Mısır basınında yer alan iddialara göre, Gazze'de ateşkes sağlanması hedefiyle Doha'da müzakerelerin yeniden başladığı duyuruldu.

Mısır'da, yönetime yakınlığıyla bilinen el-İhbariyye haber kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlandığını açıkladı.

Ateşkes için müzakerelerin ne zaman başladığı ve gelişmelere dair ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin diğer ilgili taraflardan henüz herhangi bir resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Mısır basınında yer alan haberde, Doha'daki görüşmelerin ardından toplantıların Kahire'de devam edeceğine işaret edildi.

Öte yandan İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrailli bir yetkiliden aktardığı bilgide, Gazze'de alıkonulan esirlerin serbest bırakılması için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ayrıca, tüm ayrıntıları görüşmek üzere gelecek birkaç gün içinde Katar'a bir heyet gönderileceğini duyurdu.

İsrail resmi televizyonu ise, Kahire'de daha önce yapılan görüşmelerde, esir takası için Hamas'ın Gazze'de savaşın bitirilmesi şartında ısrar etmiş olduğunu hatırlattı.

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