Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 73’üncü günde hız kesmeden devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin yaşamını yitirdiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 453’e, yaralı sayısının 52 bin 286’ya yükseldiğini açıkladı.

93 SAĞLIK PERSONELİ İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR ALTINDA GÖZALTINDA

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını vurgulayarak, uluslararası toplumun sessiz kalması sebebiyle İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi. El-Kudra, Gazze’nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze’de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 BİN YARALININ TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini belirten el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacınin devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu.