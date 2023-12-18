Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e çıktı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e çıktı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 453’e, yaralı sayısı 52 bin 286’ya çıktı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 73’üncü günde hız kesmeden devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin yaşamını yitirdiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 453’e, yaralı sayısının 52 bin 286’ya yükseldiğini açıkladı.

93 SAĞLIK PERSONELİ İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR ALTINDA GÖZALTINDA

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını vurgulayarak, uluslararası toplumun sessiz kalması sebebiyle İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi. El-Kudra, Gazze’nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze’de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 BİN YARALININ TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini belirten el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacınin devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu.

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