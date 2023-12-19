İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için yeni bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.

İNSANİ ARAYI KABUL ETMEZSE SORUMLULUK HAMAS'A AİT

Büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıda Herzog, Herzog, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır" ifadesinde bulundu ve "Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" diye ekledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattıkları "Aksa tufanı" sonrası, İsrail karşı saldırılarının başladığı Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

HAMAS’TAN TEKLİFE YANIT GECİKMEDİ

Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan Hamas ise şunları kaydetti: "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin kullanılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız."

GEÇTİĞİMİZ AY DÖRT GÜNLÜK 'İNSANİ ARA' VERİLMİŞTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail arasındaki çatışmalar 7 Ekim’de başladı ve giderek şiddetlendi. Saldırılarda binlerce kişi ölürken, on binlercesi de yaralandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 19 BİN 667'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

İSRAİL GAZZE’DE İSRAİLLİ 3 ESİRİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordu sözcüsü Hagari açıklamasında, Gazze'deki 3 rehine "dost ateşi" sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu yaşananlarla ilgili tam sorumluluk aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

İSRAİL'DEN ESİRLERİN KURTARILMASINDA BAŞARISIZ OLDUK İTİRAFI

İsrail ordusu, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.