İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor

Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler hakkında, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için yeni bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.

İNSANİ ARAYI KABUL ETMEZSE SORUMLULUK HAMAS'A AİT

Büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıda Herzog, Herzog, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır" ifadesinde bulundu ve "Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" diye ekledi.

kapak-174401.jpg

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattıkları "Aksa tufanı" sonrası, İsrail karşı saldırılarının başladığı Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

0x0-katil-israilden-rehine-takasi-oyunu-hamastan-flas-aciklama-muzakere-olmayacak-1703000223980.jpg

HAMAS’TAN TEKLİFE YANIT GECİKMEDİ

Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan Hamas ise şunları kaydetti: "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin kullanılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız."

kapak-190749.jpg

GEÇTİĞİMİZ AY DÖRT GÜNLÜK 'İNSANİ ARA' VERİLMİŞTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail arasındaki çatışmalar 7 Ekim’de başladı ve giderek şiddetlendi. Saldırılarda binlerce kişi ölürken, on binlercesi de yaralandı.

194356238-hamas-esir-takasi-birinci-gun-aa-4.jpg

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 19 BİN 667'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

752x395-katil-israilden-rehine-takasi-oyunu-hamastan-flas-aciklama-muzakere-olmayacak-1703000009265.jpg

İSRAİL GAZZE’DE İSRAİLLİ 3 ESİRİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordu sözcüsü Hagari açıklamasında, Gazze'deki 3 rehine "dost ateşi" sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu yaşananlarla ilgili tam sorumluluk aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

184100302-israilli-3-esir.jpeg

İSRAİL'DEN ESİRLERİN KURTARILMASINDA BAŞARISIZ OLDUK İTİRAFI

İsrail ordusu, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı
Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrail saldırılarında ölmek istemiyoruz
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu
Gazze’den hasta ve yaralıları taşıyan ikinci uçak Türkiye’ye ulaştı
Gazze’den hasta ve yaralıları taşıyan ikinci uçak Türkiye’ye ulaştı
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e çıktı
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e çıktı
İsrail’in işgal etmeyi planladığı ülke ortaya çıktı. Yeni savaş kapıda
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü
Son Haberler
Tebliğci bu sefer de metroda... Video
Tebliğci bu sefer de metroda...
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın Gündem
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest Gündem
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu Spor
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı Gündem
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı Gündem
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı