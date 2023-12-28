Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını devam ettirdiği Gazze’de can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği 20 saldırıda 210 kişinin yaşamını yitirdiği, 360 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 320’ye, yaralı sayısının ise 55 bin 603’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in sağlık sistemini hedef alması nedeniyle 312 sağlık personelinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 104 ambulansın ise kasten hedef alınarak hizmet dışı bırakıldığı belirtildi. İsrail'in ayrıca kasıtlı olarak 142 sağlık kuruluşunu hedef alması sonucunda 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerden 99 sağlık personelini işkence, açlık ve aşırı soğuk gibi zorlu şartlarda alıkoyduğu vurgulandı. İsrail'in Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi ve Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesi çevresini defalarca hedef aldığı, saldırıların Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlara hastanelerin, sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve binlerce yerinden edilmiş sivilin korunmasını sağlamak için etkili ve acil adımlar atma çağrısı yapıldı. Diğer yandan yerinden edilen 1.9 milyondan fazla sivilin su, gıda ve ilaca erişimi olmadığı kaydedildi. Yerinden edilenlerin yüzde 50'sinin çocuk olduğu, susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, olumsuz hava şartları ve aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.