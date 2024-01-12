Gazze'de can kaybı 23 bin 708'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle son 24 saatte 151 kişinin yaşamını yitirdiği, 248 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda kaldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı ifade edildi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bugüne kaddar Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e yükseldiği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ SAYISI 117'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 2 gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, "2 gazeteci arkadaşımız Fouad Abu Khammash ve Muhammed el-Thalathini'nin yaşamını yitirmesiyle Gazze'deki soykırım savaşının başlamasından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 117'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze'de işlenen savaş suçlarının haberleştirilmesini engellemek için savaşın başından beri kasıtlı olarak Filistinli gazetecileri hedef aldığı iddia edildi.

BM TESİSLERİNDE 330 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerine sığınan en az 330 kişinin hayatını keybettiği belirtildi. Tesislerin içinin ve çevresinin 230 kez saldırıya uğradığı, 66 tesisin doğrudan hedef alındığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon kişiden en az 1,4 milyon Filistinlinin UNRWA tesislerinde barındığı, yarım milyonunun tesise yakın bölgelerde kaldığı biliniyor.