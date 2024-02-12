Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusunun gece saatlerinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentini hedef alması ise, Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 340’a, yaralananların sayısının 67 bin 984’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 164 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 200 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.