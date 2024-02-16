Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 28 bin 775’e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 775'e yükseldi.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 775’e, yaralı sayısı ise 68 bin 552’ye yükseldi.

133 gündür Filistinlileri hedef almaya devam İsrail'in, yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 29 bine yaklaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldüğü, 157 kişi ise yaralandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

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