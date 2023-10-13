Gazze’de Filistinliler vasiyetlerini sosyal medyada paylaşıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne karadan da saldırma ihtimali karşısında, birçok Filistinli, vasiyetlerini sosyal medyada hesaplarında paylaşmaya başladı.

KAYNAK: AA
Gazze’de Filistinliler vasiyetlerini sosyal medyada paylaşıyor

Filistinliler, hakları olan kişilerden helallik isterken, ölümden korkmadıklarını da belirtiyor. İsrail-Hamas çatışması 7’nci gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor.

Helallik isteyen mesajlar

Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail’in yoğun bombardımanının ardından, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik isteyen mesajlar yazmaya başladı. Bu mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşan Filistinliler, ölümden korktukları için değil, şehit olmaya hazır oldukları için yazdıklarını da vurguladı.

Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır.” ifadelerini kullandı.

Rizk el-Cucu ise “Helallik dileme” başlığıyla yaptığı paylaşımında, “Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah’a emanet ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Gazze’de birçok kişi de aynı yönde vasiyetlerini yazarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Karadan saldırı endişesi

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi’ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklendiği belirtilmişti. Bu haber, Gazze’de yaşayan Filistinliler arasında endişe yaratmıştı.

Can kaybı artıyor

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7’nci gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail’in saldırılarında Gazze’de 614’ü çocuk 1900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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