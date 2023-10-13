İsrail, bir hastaneyi daha vuracağını açıkladı: Tahliyesi için 2 saat süre verildi

İsrail, Gazze’de bulunan Al Awda hastanesinin tahliyesi için sadece iki saat süre verdi.

İsrail, bir hastaneyi daha vuracağını açıkladı: Tahliyesi için 2 saat süre verildi

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının 7. gününde İsrail ordusu, Gazze’de bulunan Al Awda Hastanesi için, "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu.

İsrail’in 'hastane' açıklamasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar, tahliye kararına rağmen personelinin hastaları tedavi etmeye devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin devam eden kan dökme ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları" kınadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, "Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

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